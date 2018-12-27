Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

Руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому Херсонским городским судом продлен арест до 27 января, передает РИА Новости.

По словам адвоката Андрея Доманского, ходатайство следствия о продлении ареста удовлетворено частично, ему продлен срок содержания под стражей на один месяц. Адвокат отметил, что намерен подать апелляцию на это решение.

Срок ареста Вышинского истекает 28 декабря. Он находится в СИЗО Херсона, а в настоящее время он в зале суда на заседании.

Ранее Доманский подавал ходатайство об освобождении Вышинского из-под ареста под личное поручительство адвоката. При этом другие защитники просили суд применить к Вышинскому любую иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако в удовлетворении ходатайств было отказано.

Вышинского взяли под стражу 15 мая 2018 года. Журналисту в Киеве объявили, что его подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. По этой статье максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

17 мая журналист отправлен Херсонским городским судом под стражу. Арест был обжалован защитой, но суд отклонил апелляцию. В ходе заседания Вышинский обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину, заявив, что откажется от гражданства Украины.

Российский лидер назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Руководителя портала РИА Новости Украина арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Москвой были направлены Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над журналистом.