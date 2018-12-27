Добровольца Валерия Иванова, защищавшего Донбасс, похоронят на родине

Российский доброволец, скончавшийся в украинской тюрьме, будет похоронен на родине — в городе Северодвинске Архангельской области. Валерий Иванов попал в украинский плен, защищая мирное население Донбасса.

В колонии Дрогобича Львовской области его избила охрана тюрьмы, в результате чего Иванов скончался.

Погибшего добровольца удалось вывезти с Украины благодаря усилиям российских дипломатов. В ночь на четверг тело на границе передали представителям Союза добровольцев Донбасса, они доставят его для захоронения в Северодвинск.

Год назад Валерия Иванова привезли вместе с другими пленными к линии разграничения, однако не обменяли. Возможно, из-за его принципиальной позиции, не выгодной для украинских властей, которым удобнее раздувать миф о "российской агрессии", чем реально оценить ситуацию в Донбассе.

Валерий Иванов являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, десантником и будет похоронен с воинскими почестями.