Новости Экономика

Все видео этой рубрики
27 декабря 201817:21

"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Пальма-де-Майорка

Global Look Press

Российская авиакомпания начала продажу билетов в главный город испанского острова Майорка — Пальму-де-Майорка.

Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Пальма-де-Майорка — Москва планируется с 1 июня 2019 года.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 320 четыре раза в неделю по следующему расписанию: по направлению Москва — Пальма-де-Майорка рейс SU2518 в субботу и воскресенье вылет в 7:55, во вторник и пятницу — в 12:15; по направлению Пальма-де-Майорка — Москва рейс SU2519 в субботу и воскресенье, вылет в 12:35, во вторник и пятницу – в 17:15 (время местное).

Пальма-де-Майорка является самым большим городом Балеарского архипелага, расположенного в Средиземном море и славится своим богатым историческим наследием и великолепной архитектурой. Туристов со всего мира привлекает сюда также разнообразная природа острова, в которой сочетаются поражающие размерами и красотой горные хребты, густые леса, миндальные и оливковые рощи, зеленые долины, а побережье изрезано сотнями живописных бухт и лагун.

Благодаря благодатному средиземноморскому климату, туристы отдыхают на Майорке круглый год. Хорошо развитое паромное сообщение острова с Валенсией, Аликанте и Барселоной дает возможность увидеть самые разные стороны Испании.

Сейчас

17:42

Спутники, запущенные с Восточного, вышли на связь

17:36

В Ханты-Мансийске сел самолет с неисправным двигателем

16:02

В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

15:36

На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

14:55

Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

13:17

Центробанк аннулировал лицензии ведущих российских Forex-диллеров

12:57

Путин предложил создавать волонтерские центры в регионах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

1 час назад
Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

2 часа назад
На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

2 часа назад
Журналисты запутались в женах Марата Башарова

Журналисты запутались в женах Марата Башарова

1 час назад
Путин предложил создавать волонтерские центры в регионах

Путин предложил создавать волонтерские центры в регионах

4 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Татьяна Навка рассказала о сокровенном

Татьяна Навка рассказала о сокровенном

2 часа назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
Пятая мечта: Путин пожал руку тяжелобольному мальчику

Пятая мечта: Путин пожал руку тяжелобольному мальчику

3 часа назад
"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

5 часов назад
Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

3 часа назад
Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку

Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку

7 часов назад
"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

4 часа назад
Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

7 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Послеродовая депрессия у отцов повышает риск её возникновения у их дочерей-подростков

Послеродовая депрессия у отцов повышает риск её возникновения у их дочерей-подростков

1 час назад
В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

1 час назад
Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

2 часа назад
Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

2 часа назад
Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

2 часа назад
Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

2 часа назад
Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

2 часа назад
Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

2 часа назад
Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

3 часа назад
Создан принципиально новый препарат от гипертонии

Создан принципиально новый препарат от гипертонии

3 часа назад
Крупную партию "пластмассовой" красной икры изъяли в Москве

Крупную партию "пластмассовой" красной икры изъяли в Москве

3 часа назад
Американского разведчика у Керченского пролива сопровождал российский истребитель

Американского разведчика у Керченского пролива сопровождал российский истребитель

3 часа назад
Олег Романцев назвал наступаюший год Свиньи спартаковским

Олег Романцев назвал наступаюший год Свиньи спартаковским

4 часа назад
Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

5 часов назад
В Таиланде на депутата Госдумы набросился соотечественник с тесаком

В Таиланде на депутата Госдумы набросился соотечественник с тесаком

5 часов назад
"Ладам" пообещали подорожание с Нового года

"Ладам" пообещали подорожание с Нового года

5 часов назад
Мать, расчленившую болгаркой сына-алкоголика, не стали сажать в тюрьму

Мать, расчленившую болгаркой сына-алкоголика, не стали сажать в тюрьму

5 часов назад
Вооруженный налетчик подорвался на гранате в Хабаровске

Вооруженный налетчик подорвался на гранате в Хабаровске

5 часов назад
Россияне любят военных и не любят депутатов

Россияне любят военных и не любят депутатов

6 часов назад
Минтруд: массовых увольнений в 2019 году не будет

Минтруд: массовых увольнений в 2019 году не будет

6 часов назад
"Яндекс" перестал находить сайт Telegram

"Яндекс" перестал находить сайт Telegram

6 часов назад
За все время существования МЧС спасло 2 миллиона жизней

За все время существования МЧС спасло 2 миллиона жизней

6 часов назад
Ответственность за езду без прав серьезно ужесточат

Ответственность за езду без прав серьезно ужесточат

6 часов назад
Предполагаемый убийца московского таксиста прятался от полицейских в подземном переходе

Предполагаемый убийца московского таксиста прятался от полицейских в подземном переходе

6 часов назад
Читинка прожила 25 лет с паспортом СССР

Читинка прожила 25 лет с паспортом СССР

7 часов назад
Вести.net: в "Яндекс.Музыке" появился раздел "Немузыка"

Вести.net: в "Яндекс.Музыке" появился раздел "Немузыка"

7 часов назад
Женщина упала под поезд на станции метро "Теплый стан"

Женщина упала под поезд на станции метро "Теплый стан"

7 часов назад
Вести.net: российский региональный бизнес оказался уязвим для хакеров

Вести.net: российский региональный бизнес оказался уязвим для хакеров

7 часов назад
"Канопусы" раскрыли солнечные батареи

"Канопусы" раскрыли солнечные батареи

7 часов назад
Нарушителей в Москве начала отлавливать нейросеть

Нарушителей в Москве начала отлавливать нейросеть

7 часов назад
На Украине расширили санкции против российских бизнесменов и политиков

На Украине расширили санкции против российских бизнесменов и политиков

7 часов назад
Умер русский голос звезд Голливуда

Умер русский голос звезд Голливуда

8 часов назад
В Японии казнили двух человек за убийства, совершенные 30 лет назад

В Японии казнили двух человек за убийства, совершенные 30 лет назад

9 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

25.12.2018 15:59