Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний
Существует большая доля вероятности, что форекс-дилеры уйдут в офшорные зоны, считают эксперты.
Как передает ТАСС, об этом проинформировал общественность профессор Высшей школы экономики Алексей Саватюгин, комментируя решение Центробанка России отозвать лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров.
По словам эксперта, если запрещать легальный рынок при устойчивом спросе, то он уходит в нелегальную сферу.
Саватюгин подчеркнул, что учитывая вырастающую волатильность на валютных рынках, в том числе волатильность рубля, Банк России нанес форекс-дилерам удар, который "может быть, даже не даст этому рынку оправиться".
В свою очередь, аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин рассказал РИА Новости, что не считает, что форекс-рынок автоматически станет нелегальным. Он полагает, что речь идет о предстоящем ужесточении правил игры.
При этом Нигматуллин подчеркнул, что бизнес, скорее всего, охладеет к этому виду рынка.
Руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что необходимо навести порядок на форекс-рынке, который во многом стал ширмой для игорного бизнеса.
С другой стороны парламентарий отметил, что делать это нужно очень аккуратно, поскольку, если в России форекс-компании будут прикрыты, то данный бизнес просто уйдет за границу.
Впрочем, как оказалось "на заграницу" закрытые дилеры работали и до лишения лицензий. Как пояснила ТАСС глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина, все пять компаний являются дочками крупных зарубежных форекс-фирм, а их деятельность несла огромные риски для россиян.
"Они по сути использовали лицензию ЦБ в качестве рекламы, — отметила Селютина. — Попадаясь на эту рекламу, граждане, как правило, выходили с договором, заключенным не с российским лицензируемым форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний".
При этом деятельность российских форекс-дилеров была убыточной — таковы результаты их ежегодных отчетов. Однако чувствовали себя компании прекрасно, поскольку российские граждане пополняли число клиентов контор, действующих на зарубежных рынках.
27 декабря Центробанк сообщил об аннулировании лицензий "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп" из-за различных нарушений отечественного законодательства.
Форекс – это рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений).
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ракета "Союз 2.1а" вывела на орбиту российские "Канопусы-В"
- Центробанк аннулировал лицензии ведущих российских Forex-дилеров
- На Украине расширили санкции против российских бизнесменов и политиков
- "Красное&Белое": контрафакта на складах не обнаружено
- Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку
Самое читаемое
-
Экс-солистку "ВИА Гры" могут лишить родительских прав
- Чемпионка России найдена зарезаной рядом с домом
- Лифт чуть не задушил собаку. Видео
- Мать, расчленившую болгаркой сына-алкоголика, не стали сажать в тюрьму
- Погром в кафе: лежачих избивали ногами и битами
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- "Ладам" пообещали подорожание с Нового года
- Ответственность за езду без прав серьезно ужесточат
- В Москве штраф за неоплаченную парковку вырос вдвое
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
"Авангард" отправляется в войска
- Силуанов рассказал, что будет с рублем и налогами
- Путин подарил щенка школьнице из Липецкой области
- Порошенко похвалил военное положение. И отменил его
- Трамп раздражен. Будет ли новая великая депрессия?
Вести-Москва
-
Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков
- В Жуковский на испытания привезли фюзеляж нового самолета Ил-112
- Фасад разваливается, лифта и вентиляции нет: в Люберцах людям сдали недоделанную новостройку
- Столичный дворик превратился в стихийную парковку
- В метро открыли "виртуальные двери"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний