Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

Существует большая доля вероятности, что форекс-дилеры уйдут в офшорные зоны, считают эксперты.

Как передает ТАСС, об этом проинформировал общественность профессор Высшей школы экономики Алексей Саватюгин, комментируя решение Центробанка России отозвать лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров.

По словам эксперта, если запрещать легальный рынок при устойчивом спросе, то он уходит в нелегальную сферу.

Саватюгин подчеркнул, что учитывая вырастающую волатильность на валютных рынках, в том числе волатильность рубля, Банк России нанес форекс-дилерам удар, который "может быть, даже не даст этому рынку оправиться".

В свою очередь, аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин рассказал РИА Новости, что не считает, что форекс-рынок автоматически станет нелегальным. Он полагает, что речь идет о предстоящем ужесточении правил игры.

При этом Нигматуллин подчеркнул, что бизнес, скорее всего, охладеет к этому виду рынка.

Руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что необходимо навести порядок на форекс-рынке, который во многом стал ширмой для игорного бизнеса.

С другой стороны парламентарий отметил, что делать это нужно очень аккуратно, поскольку, если в России форекс-компании будут прикрыты, то данный бизнес просто уйдет за границу.

Впрочем, как оказалось "на заграницу" закрытые дилеры работали и до лишения лицензий. Как пояснила ТАСС глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина, все пять компаний являются дочками крупных зарубежных форекс-фирм, а их деятельность несла огромные риски для россиян.

"Они по сути использовали лицензию ЦБ в качестве рекламы, — отметила Селютина. — Попадаясь на эту рекламу, граждане, как правило, выходили с договором, заключенным не с российским лицензируемым форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний".

При этом деятельность российских форекс-дилеров была убыточной — таковы результаты их ежегодных отчетов. Однако чувствовали себя компании прекрасно, поскольку российские граждане пополняли число клиентов контор, действующих на зарубежных рынках.

27 декабря Центробанк сообщил об аннулировании лицензий "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп" из-за различных нарушений отечественного законодательства.

Форекс – это рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений).