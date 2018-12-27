Штамповали наркотики дома: в Подмосковье изъято 15 кг синтетической отравы

Подпольную лабораторию обнаружили в одном из частных домов в Подмосковье. Полицейские изъяли свыше 15 килограммов синтетических веществ и еще в два раза больше сырья для их приготовления. Также были найдены канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование, с помощью которого изготавливали экстази. Весь товар сбывали через Интернет по всей стране.

"По предварительным данным, в лаборатории производилось в среднем 25 тысяч таблеток в сутки. С целью дальнейшего сбыта наркотики перевозились железнодорожным и воздушным транспортом в различные регионы России", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.