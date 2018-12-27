Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин поблагодарил в эфире программы "60 минут" телеканал "Россия 1" и лично ведущего Евгения Попова за объективное освещение событий в Донбассе.

"Благодаря вам не началась та военная операция, о которой Украина все время заявляла, и реально не полились реки крови гражданского населения", — отметил Басурин.

Замначальника управления Народной милиции ДНР прокомментировал слова советника президента Украины Юрия Бирюкова, который в интервью украинскому телевидению заявил о том, что с мая 2014 года практически вся "серая зона" или, по крайней мере, две трети ее территории освобождены и взяты под контроль.

"Если говорить о 2014-м, о таких городах как Славинск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Авдеевка, то я согласен, они это сделали. Если он говорит, что после этого процесса, тогда человек лжет. "Серая зона" — это, в принципе, то, что придумали журналисты. Это линия между двух окопов противоборствующих сторон — нашей и Украиной. Кстати, там военных вообще не должно быть. Если послушать его, значит, они сидят у нас в окопах, пришли к нам отмечать Новый год. Но это ложь. У нас их в окопах нет," — пояснил Басурин.

Что касается нагнетания обстановки и возможной широкомасштабной операции против ДНР, Эдуард Басурин отметил, что угроза существует. Две группировки, на юге и на севере республики еще остаются не расформированными: "Рвануть может в любом месте. Два самых страшных направления на данный момент — мариупольское направление до российской границы (40-45 километров) и группировка севернее Горловки, так называемая Дуга".