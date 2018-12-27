Тепловоз протаранил маршрутку под Петербургом

Маршрутное такси угодило под колеса поезда на переезде во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

ДТП произошло в 14:20 27 декабря в Кудрове. "Маршрутка проехала на запрещающий сигнал. Поезд гудел задолго до столкновения. Виноват маршрутчик. .А тепловозы там часто перегоняют в это время. Вроде живы все, но ребенка зажало", — уточнил один из пользователей.

Судя по кадрам, машинисту удалось сбросить скорость, так что удар получился не столь сильным: поврежденную маршрутку отбросило в сторону, а тепловоз остановился на переезде.

"Когда он ехал, уже вовсю горел красный, и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда. Да и машинист уже сам гудел. Перед маршруткой ещё машин 5-7 проскочило", — добавили в комментариях.

На кадрах с места видно, как пострадавшего увозят с места на носилках. Информации о полученных людьми травмах не поступало.