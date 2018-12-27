В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

На юго-востоке столицы найдена 120-миллиметровая мина времен Второй мировой. Неразорвавшийся боеприпас лежал в ливневой канализации рядом с домом №30 на Самаркандском бульваре, сообщает агентство РИА Новости.

На место приехали саперы. Они выяснили, что мина без взрывателя. Ее вывезут на полигон и ликвидируют. Для справки, подобный боеприпас может содержать свыше 3 килограммов взрывчатки.

Напомним, весной 2017 года в Санкт-Петербурге обнаружили одну из самых мощных корабельных мин Великой Отечественной войны – КБ-1. Предположительно, ее вынесло течением на берег Васильевского острова. Армейские саперы вывезли опасную находку весом более тонны на специальный полигон. КБ-1 – советская морская мина. Она содержит 230 килограммов взрывчатки.