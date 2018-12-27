"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

В "Прямом эфире" известные артисты раскрыли некоторые тайны мюзикла "Золушка", который в канун Нового года — 31 декабря — смогут посмотреть зрители телеканала "Россия 1".

Интересно, что эта сказка и любимый миллионами одноименный фильм 1947 года снимались в одном и том же павильоне "Ленфильма". Однако современная Золушка, которую играет Наталья Медведева, вовсе не такая тихоня как героиня Янины Жеймо. Она – девушка с характером.

Мачеха же, которую играет Елена Степаненко, увлекается ландшафтным дизайном и фэншуем. При этом, как рассказывает Медведева, ей было очень страшно, поскольку если она била, то била, а если ненавидела, то ненавидела.

"Мне иногда казалось, что она меня сейчас просто проклянет прямо на площадке, — делится впечатлениями от съемок Наталья Медведева. — Очень круто было и реалистично".

Вопреки возможным ожиданиям зрителей, роль принца досталась не Николаю Баскову. Сам он с иронией говорит, что для роли принца он уже староват.

Так кого же играет в мюзикле Басков, кому досталась роль принца, а кому – короля? Почему Медведева просит зрителей не судить ее за "пышные формы"? И главное: кому и чем помогли артисты, снявшиеся в "Золушке", поверить в сказку наяву?

О премьере мюзикла "Золушка" и артистах, ставших перед Новым годом настоящими волшебниками, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".