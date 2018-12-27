В Ханты-Мансийске сел самолет с неисправным двигателем

В аэропорту Ханты-Мансийска совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Utair, передает РИА Новости. Причиной посадки стала неисправность двигателя – отказала работа кондиционирования.

Самолет совершал рейс из Ноябрьска в Москву. Посадка прошла успешно, жертв и пострадавших нет.