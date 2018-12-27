Столкновение зоозащитников и участников бутафорской охоты на лис попало на видео

Традиционная парфорсная охота на лис — когда егеря с собаками до изнеможения гонят зверя — в Англии запрещена уже почти 14 лет, однако британские охотничьи клубы по-прежнему продолжают благополучно существовать, поскольку нашли возможность заниматься любимым делом без вреда для животных.

На территориях, где обычно лисы не встречаются, прокладывается маршрут, помечаемый запахом лисы, обычно — ее мочой. После этого начинается бешеная гонка — собаки бегут на запах, всадники скачут за ними. Изредка обуреваемые охотничьим азартом псы все же находят настоящих лис, для которых это может закончиться смертью. Подобные события признаются случайностью, а на организаторов накладывается штраф.

Вчера, 26 декабря, в "День подарков" произошло столкновение защитников прав животных и любителей охоты на лис. Любители охоты из графства Кент сели на лошадей и в сопровождении собак отправились на парад, когда активисты преградили путь всадникам и их псам. Протестующие скандировали лозунги и размахивали плакатами, призывающими остановить геноцид лис.

Возникло несколько потасовок. Обе стороны конфликта были настроены крайне решительно, поэтому без легких травм — царапин и синяков — не обошлось, однако в результате столкновений никто серьезно не пострадал.

Примечательно, что представители местных охотничьих клубов заявили о том, что не знают, с кем повздорили активисты. По их словам, в этот день погоня по запаху лисицы прошла так, как и было запланировано, в то время, как защитники прав животных конфликтовали с участниками парада, не именующими отношения к охоте.