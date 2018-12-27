Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

Московские полицейские проверяют информацию о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации, передает РИА Новости.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, инициирована доследственная проверка по факту, выявленному в одном из мессенджеров, о воспрепятствовании проезду машины детской реанимации.

Ранее в СМИ появилась информация о водителе иномарки, который не дал проехать машине детской реанимации, выезжавшей с территории одной из городских больниц на востоке Москвы​​​.

По словам Ивановой, следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.