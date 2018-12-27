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Ситуация в Донбассе 35 минут назад

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27 декабря 201819:00

С 29 декабря в Донбассе объявлено "новогоднее" перемирие

Валентин Спринчак/ТАСС

Представители Донецкой и Луганской народных республик договорились с Украиной о новогоднем прекращении огня. Оно должно вступить в силу в полночь 29 декабря. Об этом агентству РИА Новости заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Представитель Украины Евгений Марчук, в свою очередь, заявил, что перемирие нужно максимально использовать для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Как отмечают СМИ, с 2014 года Украина и народные республики уже 25 раз вводили режим прекращения огня. Один из последних начался 29 августа 2018 года и назывался "школьным". Однако вооруженные силы Украины систематически нарушают перемирие.

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