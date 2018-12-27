Теннисист Хачанов обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

27 декабря в Абу-Даби стартовал традиционный выставочный теннисный турнир Mubadala World Tennis Championship. Россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3. В полуфинале он сыграет с Новаком Джоковичем.

Ранее в полуфинал турнира пробился Кевин Андерсон из ЮАР, победивший южнокорейского теннисиста Чона Хена в трех партиях со счетом 6:7, 6:2, 6:1. За выход в финал он поборется с испанцем Рафаэлем Надалем.

Представительный теннисный турнир в Абу-Даби завершится 29 декабря.