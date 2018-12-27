В Театр Олега Табакова вернется "Матросская Тишина"

Спустя 29 лет роль Абрама Шварца на сцене Театра Олега Табакова сыграет народный артист России 55-летний Владимир Машков. Театр с 27 января 2019 года возобновляет постановку спектакля "Матросская тишина по пьесе" Александра Галича. Машков выполнит свое обещание вновь сыграть в нем.

Владимир Машков возглавил театр после смерти 82-летнего Олега Табакова 12 марта 2018 года. В мае он также возглавил Театральную школу Олега Табакова, объединив два главных детища своего предшественника. В постановке "Матросская тишина" будут заняты также Андрей Смоляков, Яна Сексте, Владислав Миллер, Сергей Беляев, Сергей Угрюмов и другие артисты театра, сообщает ТАСС. "Матросская Тишина" — история семьи из маленького еврейского местечка. Они живут в жестокое время, когда все человеческое в человеке — вне закона. Более 20 лет пьеса была под запретом. Оишь в 1990 году Олегу Табакову удалось поставить ее в своем подвале-студии на улице Чаплыгина.

Спектакль так же прославил Театр-студию Олега Табакова и всех причастных к его созданию, как "Чайка" прославила МХАТ.

На 7 марта Театр Олега Табакова приготовил еще одну премьеру. Это спектакль "Русская война Пекторалиса" по повести Николая Лескова "Железная воля". Режиссером постановки стал Сергей Пускепалис. Он пригласил сыграть Виталия Егорова, Александра Воробьева, Ивана Шибанова, Евгения Миллера, Дмитрия Бродецкого, Алексея Усольцева и Игоря Хрипунова.

Историю о приключениях немецкого инженера в России сопровождает много музыкальный номеров. "Матросская тишина" и "Русская война Пекторалиса" — премьеры года Владимира Машкова за театральным штурвалом.