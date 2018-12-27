Золотов призвал росгвардейцев зорче следить за оборотом оружия

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) Виктор Золотов призвал сотрудников ведомства в 2019 году совершенствовать контроль за оборотом оружия и деятельностью охранных структур.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что войска Росгвардии успешно выполнили все поставленные задачи в 2018 году – среди них обеспечение безопасных выборов президента России и проведения чемпионата мира по футболу.

В октябре стало известно, что руководство Росгвардии предлагает повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Планируется, что данная мера не коснется егерей, охотников-промысловиков и спортсменов.

В начале декабря, выступая на коллегии Росгвардии Золотов отметил, что возглавляемое им ведомство и Федеральная служба безопасности представили президенту РФ Владимиру Путину комплекс мер по совершенствованию контроля за оборотом оружия в стране.