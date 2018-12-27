Выборы на Украине стартуют с 31 декабря

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально объявила о начале 31 декабря избирательной кампании по выборам президента страны.

Об этом ЦИК республики проинформировал мировую общественность на своей странице в социальной сети Facebook.

Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.

26 декабря закончилось военное положение, введенное нынешним президентом страны Петром Порошенко в 10 регионах Украины. Оно было введено в конце ноября после инцидента в Керченском проливе, когда украинские военные корабли незаконно пересекли границу России и были задержаны.

Эксперты считают, что эта мера была призвана поднять низкий рейтинг Порошенко, согласно которому он уступает другим кандидатам на президентское кресло, в частности, экс-премьеру Юлии Тимошенко.