Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 декабря 201820:25 Денис Давыдов

На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

Никогда ранее Госсовет России не получал возможности одновременно и при этом адресно решить проблемы такого количества россиян. Все дело в том, что губернаторов и министров ждали необычные елки, на каждой из которых большое количество просьб, проблем и желаний граждан страны разных возрастов. И это было лучшей подготовкой к заседанию, темой которого было волонтерство.

Еще никогда волонтерское движение не обсуждали на таком уровне. Добровольцам посвящен Госсовет. В Кремле говорят о тех, кто без лишней шумихи в свободное от учебы или работы время, не за деньги и даже не за спасибо, а просто, чтобы другим было хорошо — делают добрые дела. И им символичной благодарностью от всей страны стал год волонтера, который проходил в России весь 2018.

В Андреевском зале столы в два ряда — так много тех, кто состоит в волонтерском движении или поддерживает добровольцев. Всего их в России около 15 миллионов, каждый 10 житель страны.

"Хочу поблагодарить за ваше бескорыстное участие в судьбах конкретных людей. 2018 год, мы объявили годом добровольца. Для чего мы это сделали, тоже понятно. Чтобы повысить внимание к этому замечательному движению. Все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна помощь конкретная. Где необходимо отстаивать справедливость", — подчеркнул президент России.

Владимир Путин особо отметил волонтеров-медиков. Тех, кто ухаживает за тяжелобольными, ведь и доброе слово тоже помощь. Две сестры Лиза и Полина будущие врачи, в настоящем — добровольцы. Призвание девушек определила болезнь.

"К нам в палату вошли волонтеры, улыбчивые, начали объяснять, что вся жизнь еще впереди, и мы с Лизой решили, что наше призвание — это помогать таким же детям, как и мы", — говорит Полина.

Невозможно вылечить, но можно помочь. Волонтеры в хосписах рядом с теми, кто уходит. Попить чай, подержать за руку, просто помолчать вместе, главное, чтобы чувствовали человеческое тепло. Руководитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер видела и чиновников, которые шли волонтерами в хоспис.

"Весь этот ряд напротив — все мужчины в костюмах. Вы очень занятые люди. Вы в силу должности отдалены от человеческого страдания. И все те, кто в хоспис пришел, абсолютно, извините, за это слово, расчехлились. Вы все там остались без галстуков и без пиджаков. Я бы очень хотела, чтобы это стало обязательной практикой. Потому что вы тоже, и мы заняты, вы заняты, вы тоже поволонтерите. Поволонтерьте. Без камер придите к нам. Душевные качества ваши не затихали бы и вы бы не черствели на вашей тяжелой работе", — сказала Федермессер.

Почувствовать себя волонтером сегодня можно было прямо в Кремле. Целая опушка из елок -желаний детей-инвалидов, сирот, многодетных семей. Просьбы, которые не требуют государственного вмешательства, но министрам и губернаторам было приятно помочь. У новогодней елки даже самые серьезные мужчины говорили о сказке.

"Я уже дал поручения. Начнем, так скажем, реализовывать мечты детей. Когда-то я тоже мечтал, верил в Деда Мороза и реально радовался. Не так красиво было как сейчас, но все равно радовались, все равно Новый год для нас — это такой праздник можно сказать детский", — говорит глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Все желания из Кемеровской области взял, собрал. Мальчик пять лет, просит, вместе со своими братьями, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Я организую им встречу обязательно", — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

На Сочинских играх и вклад волонтеров трудно переоценить. А в этом году 15 тысяч добровольцев работали на чемпионате мира по футболу. Еще без волонтеров невозможно представить поиск пропавших, приюты для животных тоже они создают.

"Коллеги достаточно высоко оценивают уровень развития нашего движения волонтерского в нашей стране. И даже нас так называют волонтерской державой. Что нам особенно приятно", — сказала Ксения Разуваева — руководитель дирекции по проведению года добровольца (волонтера) в России, директор ФГБУ "Роспатриотцентр".

На каком уровне волонтерство в России можно было оценить не так давно. У нас проходил международный форум добровольцев. Москва приняла неравнодушных людей со всего мира.

"Человек, который участвует в волонтерском движении, это точно неравнодушный человек, это точно человек, который готов взять на себя ответственность не только за себя, но и за окружающих. И это принципиально важная вещь. Поэтому мне кажется, что, если хотите, такая психологическая, эмоциональная, морально-этическая сторона расширения волонтерства, даже важнее экономического вклада, хотя он тоже огромен", — заявил председатель организационного комитета по проведению в России года добровольца (волонтера) Сергей Кириенко.

ООН оценивает вклад волонтеров в мировой ВВП в 2,5 процента. Это потенциал развития общества и Россия создает целый ряд проектов направленных на совершенствование волонтерской среды.

"Нужно активнее разворачивать формирование волонтерских центров, где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые знания, опыт, навыки. Где волонтеры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга. Такие точки притяжения должны быть в городах, других населенных пунктах. Я только прошу администрацию и правительство РФ посмотреть на все эти поручения с той точки зрения, чтобы не забюрокрачивать вот это волонтерское движение. Оно должно оставаться по сути своей добровольческим движением. И в этом вся его ценность", — подчеркнул Путин.

Год волонтера подходит к концу, но их миссия не заканчивается. Добрые люди будут помогать всегда.

Сейчас

20:12

Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

18:42

С 29 декабря в Донбассе объявлено "новогоднее" перемирие

18:04

Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

17:42

Спутники, запущенные с Восточного, вышли на связь

17:36

В Ханты-Мансийске сел самолет с неисправным двигателем

16:02

В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

15:36

На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

С 29 декабря в Донбассе объявлено "новогоднее" перемирие

С 29 декабря в Донбассе объявлено "новогоднее" перемирие

2 часа назад
Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка

2 часа назад
Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

47 минут назад
Выборы на Украине стартуют с 31 декабря

Выборы на Украине стартуют с 31 декабря

1 час назад
На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

43 минуты назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Не хочу быть следующим! Украинские нацисты угрожают расправой очередному журналисту

Не хочу быть следующим! Украинские нацисты угрожают расправой очередному журналисту

48 минут назад
"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

2 часа назад
Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

4 часа назад
Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

2 часа назад
Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

5 часов назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

5 часов назад
Татьяна Навка рассказала о сокровенном

Татьяна Навка рассказала о сокровенном

5 часов назад
Журналисты запутались в женах Марата Башарова

Журналисты запутались в женах Марата Башарова

4 часа назад
"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

8 часов назад
Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

6 часов назад
"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

7 часов назад
Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

10 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Матвиенко: РФ не боится санкций и принимает свои меры

Матвиенко: РФ не боится санкций и принимает свои меры

52 минуты назад
Столкновение маршрутки с тепловозом: прокуратура начала проверку

Столкновение маршрутки с тепловозом: прокуратура начала проверку

1 час назад
В Театр Олега Табакова вернется "Матросская Тишина"

В Театр Олега Табакова вернется "Матросская Тишина"

1 час назад
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

1 час назад
Instagram никогда не будет прежним: листать придется горизонтально

Instagram никогда не будет прежним: листать придется горизонтально

2 часа назад
Теннисист Хачанов обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

Теннисист Хачанов обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

2 часа назад
Subaru может привезти в Россию большой кроссовер Ascent

Subaru может привезти в Россию большой кроссовер Ascent

2 часа назад
Илон Маск пообещал в 2019-м разместить электрозаправки Tesla по всей Европе

Илон Маск пообещал в 2019-м разместить электрозаправки Tesla по всей Европе

2 часа назад
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ

Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ

2 часа назад
Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

2 часа назад
Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

2 часа назад
Reuters: американским компаниям могут запретить закупки у Huawei и ZTE

Reuters: американским компаниям могут запретить закупки у Huawei и ZTE

2 часа назад
Послеродовая депрессия у отцов повышает риск её возникновения у их дочерей-подростков

Послеродовая депрессия у отцов повышает риск её возникновения у их дочерей-подростков

4 часа назад
В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

4 часа назад
Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

5 часов назад
Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

5 часов назад
Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

5 часов назад
Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

5 часов назад
Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

6 часов назад
Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

6 часов назад
Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

6 часов назад
Создан принципиально новый препарат от гипертонии

Создан принципиально новый препарат от гипертонии

6 часов назад
Крупную партию "пластмассовой" красной икры изъяли в Москве

Крупную партию "пластмассовой" красной икры изъяли в Москве

6 часов назад
Олег Романцев назвал наступаюший год Свиньи спартаковским

Олег Романцев назвал наступаюший год Свиньи спартаковским

7 часов назад
Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

8 часов назад
В Таиланде на депутата Госдумы набросился соотечественник с тесаком

В Таиланде на депутата Госдумы набросился соотечественник с тесаком

8 часов назад
"Ладам" пообещали подорожание с Нового года

"Ладам" пообещали подорожание с Нового года

8 часов назад
Россияне любят военных и не любят депутатов

Россияне любят военных и не любят депутатов

9 часов назад
"Яндекс" перестал находить сайт Telegram

"Яндекс" перестал находить сайт Telegram

9 часов назад
За все время существования МЧС спасло 2 миллиона жизней

За все время существования МЧС спасло 2 миллиона жизней

9 часов назад
Вести.net: в "Яндекс.Музыке" появился раздел "Немузыка"

Вести.net: в "Яндекс.Музыке" появился раздел "Немузыка"

10 часов назад
Умер русский голос звезд Голливуда

Умер русский голос звезд Голливуда

11 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

25.12.2018 15:59