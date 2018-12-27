На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян
Никогда ранее Госсовет России не получал возможности одновременно и при этом адресно решить проблемы такого количества россиян. Все дело в том, что губернаторов и министров ждали необычные елки, на каждой из которых большое количество просьб, проблем и желаний граждан страны разных возрастов. И это было лучшей подготовкой к заседанию, темой которого было волонтерство.
Еще никогда волонтерское движение не обсуждали на таком уровне. Добровольцам посвящен Госсовет. В Кремле говорят о тех, кто без лишней шумихи в свободное от учебы или работы время, не за деньги и даже не за спасибо, а просто, чтобы другим было хорошо — делают добрые дела. И им символичной благодарностью от всей страны стал год волонтера, который проходил в России весь 2018.
В Андреевском зале столы в два ряда — так много тех, кто состоит в волонтерском движении или поддерживает добровольцев. Всего их в России около 15 миллионов, каждый 10 житель страны.
"Хочу поблагодарить за ваше бескорыстное участие в судьбах конкретных людей. 2018 год, мы объявили годом добровольца. Для чего мы это сделали, тоже понятно. Чтобы повысить внимание к этому замечательному движению. Все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна помощь конкретная. Где необходимо отстаивать справедливость", — подчеркнул президент России.
Владимир Путин особо отметил волонтеров-медиков. Тех, кто ухаживает за тяжелобольными, ведь и доброе слово тоже помощь. Две сестры Лиза и Полина будущие врачи, в настоящем — добровольцы. Призвание девушек определила болезнь.
"К нам в палату вошли волонтеры, улыбчивые, начали объяснять, что вся жизнь еще впереди, и мы с Лизой решили, что наше призвание — это помогать таким же детям, как и мы", — говорит Полина.
Невозможно вылечить, но можно помочь. Волонтеры в хосписах рядом с теми, кто уходит. Попить чай, подержать за руку, просто помолчать вместе, главное, чтобы чувствовали человеческое тепло. Руководитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер видела и чиновников, которые шли волонтерами в хоспис.
"Весь этот ряд напротив — все мужчины в костюмах. Вы очень занятые люди. Вы в силу должности отдалены от человеческого страдания. И все те, кто в хоспис пришел, абсолютно, извините, за это слово, расчехлились. Вы все там остались без галстуков и без пиджаков. Я бы очень хотела, чтобы это стало обязательной практикой. Потому что вы тоже, и мы заняты, вы заняты, вы тоже поволонтерите. Поволонтерьте. Без камер придите к нам. Душевные качества ваши не затихали бы и вы бы не черствели на вашей тяжелой работе", — сказала Федермессер.
Почувствовать себя волонтером сегодня можно было прямо в Кремле. Целая опушка из елок -желаний детей-инвалидов, сирот, многодетных семей. Просьбы, которые не требуют государственного вмешательства, но министрам и губернаторам было приятно помочь. У новогодней елки даже самые серьезные мужчины говорили о сказке.
"Я уже дал поручения. Начнем, так скажем, реализовывать мечты детей. Когда-то я тоже мечтал, верил в Деда Мороза и реально радовался. Не так красиво было как сейчас, но все равно радовались, все равно Новый год для нас — это такой праздник можно сказать детский", — говорит глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Все желания из Кемеровской области взял, собрал. Мальчик пять лет, просит, вместе со своими братьями, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Я организую им встречу обязательно", — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
На Сочинских играх и вклад волонтеров трудно переоценить. А в этом году 15 тысяч добровольцев работали на чемпионате мира по футболу. Еще без волонтеров невозможно представить поиск пропавших, приюты для животных тоже они создают.
"Коллеги достаточно высоко оценивают уровень развития нашего движения волонтерского в нашей стране. И даже нас так называют волонтерской державой. Что нам особенно приятно", — сказала Ксения Разуваева — руководитель дирекции по проведению года добровольца (волонтера) в России, директор ФГБУ "Роспатриотцентр".
На каком уровне волонтерство в России можно было оценить не так давно. У нас проходил международный форум добровольцев. Москва приняла неравнодушных людей со всего мира.
"Человек, который участвует в волонтерском движении, это точно неравнодушный человек, это точно человек, который готов взять на себя ответственность не только за себя, но и за окружающих. И это принципиально важная вещь. Поэтому мне кажется, что, если хотите, такая психологическая, эмоциональная, морально-этическая сторона расширения волонтерства, даже важнее экономического вклада, хотя он тоже огромен", — заявил председатель организационного комитета по проведению в России года добровольца (волонтера) Сергей Кириенко.
ООН оценивает вклад волонтеров в мировой ВВП в 2,5 процента. Это потенциал развития общества и Россия создает целый ряд проектов направленных на совершенствование волонтерской среды.
"Нужно активнее разворачивать формирование волонтерских центров, где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые знания, опыт, навыки. Где волонтеры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга. Такие точки притяжения должны быть в городах, других населенных пунктах. Я только прошу администрацию и правительство РФ посмотреть на все эти поручения с той точки зрения, чтобы не забюрокрачивать вот это волонтерское движение. Оно должно оставаться по сути своей добровольческим движением. И в этом вся его ценность", — подчеркнул Путин.
Год волонтера подходит к концу, но их миссия не заканчивается. Добрые люди будут помогать всегда.
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