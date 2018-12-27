Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на президентскую компанию сотни миллионов долларов

На свою президентскую кампанию 76-летний миллиардер Майкл Блумберг готов потратить более сотни миллионов долларов. Экс-мэр Нью-Йорка готов биться за кресло в Белом доме в 2020 году. Окончательно он определится со своим желанием баллотироваться до конца февраля 2019 года.

При этом Блумберг на выборах мэра Нью-Йорка в 2009 году потратил колок 100 миллионов долларов, напомнил политический советник миллиардера Говард Вулфсон. Траты на новую выборную кампанию может предоставить Блумбергу фору по отношению к наиболее популярным демократам, которые заявляют о президентских амбициях, не обладая такими крупными средствами.

От Демпартии США наиболее вероятные кандидаты на следующие президентские выборы — бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенаторы Кори Букера от штата Нью-Джерси, Элизабет Уоррен от штата Массачусетс и Камалу Харрис от Калифорнии.

Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы. Его капитал оценивается в более чем 42 миллиарда долларов. Блумберг пересек весь политический спектр США: на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году он претендовал как республиканец, в 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик, а в октябре он вновь зарегистрировался как член Демократической партии.