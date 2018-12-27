Матвиенко: РФ не боится санкций и принимает свои меры

Россия не изменит свою независимую внешнюю политику, не боится санкций и принимает превентивные меры.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что некоторым государствам хотелось бы видеть Россию слабой и зависимой, отметив, что "у нас другие планы, бояться и ждать — это не про нас".

Матвиенко считает, что пока рассчитывать на здравый смысл Запада в условиях продолжающейся русофобской истерии, не приходится. Вместе с тем она сообщила, что большинство стран не поддерживает санкционную войну против России и многие государства высказывают солидарность с внешней политикой Москвы.