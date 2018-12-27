Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

Двое неизвестных напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали общественность в полиции Вены.

По данным стражей порядка налетчики ограбили прихожан церкви в районе Флоридсдорф на севере города, после чего сбежали с места преступления.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и подразделение спецназа полиции Вены. Близлежащие улицы перекрыты. В настоящее время вся полиция австрийской столицы нацелена на поимку нападавших.

По данным местных СМИ, ранения получили не менее 15 человек.