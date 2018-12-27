Тема:

Обмен санкциями 15 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 декабря 201820:54

Эксперт: новые антироссийские санкции вредят экономике Украины

Новые санкции Киева против Москвы носят символический характер и вредят экономическому потенциалу Украины.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность в эфире телеканала Newsone проинформировал бывший заместитель руководителя правления Национального банка Украины, финансист Александр Савченко.

По его мнению, введенные Украиной новые санкции против российских компаний и физических лиц являются символическими.

Финансист считает, что "это выстрел себе не в ногу, а в палец", подчеркнув, что по его данным российский экспорт в Украину увеличится на 25%, тогда как украинский экспорт упадет на 7-8%.

По мнению Савченко, такие санкции вредят потенциалу Украины и поддерживают экономику России.

Ранее по теме

Сейчас

20:12

Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

18:42

С 29 декабря в Донбассе объявлено "новогоднее" перемирие

18:04

Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

17:42

Спутники, запущенные с Восточного, вышли на связь

17:36

В Ханты-Мансийске сел самолет с неисправным двигателем

16:02

В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

15:36

На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

С 29 декабря в Донбассе объявлено "новогоднее" перемирие

С 29 декабря в Донбассе объявлено "новогоднее" перемирие

2 часа назад
Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка

2 часа назад
Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

47 минут назад
Выборы на Украине стартуют с 31 декабря

Выборы на Украине стартуют с 31 декабря

1 час назад
На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

43 минуты назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Не хочу быть следующим! Украинские нацисты угрожают расправой очередному журналисту

Не хочу быть следующим! Украинские нацисты угрожают расправой очередному журналисту

48 минут назад
"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

2 часа назад
Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

4 часа назад
Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

2 часа назад
Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

5 часов назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

5 часов назад
Татьяна Навка рассказала о сокровенном

Татьяна Навка рассказала о сокровенном

5 часов назад
Журналисты запутались в женах Марата Башарова

Журналисты запутались в женах Марата Башарова

4 часа назад
"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

8 часов назад
Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

6 часов назад
"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

7 часов назад
Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

10 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Матвиенко: РФ не боится санкций и принимает свои меры

Матвиенко: РФ не боится санкций и принимает свои меры

52 минуты назад
Столкновение маршрутки с тепловозом: прокуратура начала проверку

Столкновение маршрутки с тепловозом: прокуратура начала проверку

1 час назад
В Театр Олега Табакова вернется "Матросская Тишина"

В Театр Олега Табакова вернется "Матросская Тишина"

1 час назад
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

1 час назад
Instagram никогда не будет прежним: листать придется горизонтально

Instagram никогда не будет прежним: листать придется горизонтально

2 часа назад
Теннисист Хачанов обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

Теннисист Хачанов обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

2 часа назад
Subaru может привезти в Россию большой кроссовер Ascent

Subaru может привезти в Россию большой кроссовер Ascent

2 часа назад
Илон Маск пообещал в 2019-м разместить электрозаправки Tesla по всей Европе

Илон Маск пообещал в 2019-м разместить электрозаправки Tesla по всей Европе

2 часа назад
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ

Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ

2 часа назад
Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

2 часа назад
Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

2 часа назад
Reuters: американским компаниям могут запретить закупки у Huawei и ZTE

Reuters: американским компаниям могут запретить закупки у Huawei и ZTE

2 часа назад
Послеродовая депрессия у отцов повышает риск её возникновения у их дочерей-подростков

Послеродовая депрессия у отцов повышает риск её возникновения у их дочерей-подростков

4 часа назад
В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

В ливневке на юго-востоке Москвы нашли 120-миллиметровую мину

4 часа назад
Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

5 часов назад
Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

5 часов назад
Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

5 часов назад
Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

5 часов назад
Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

Кириллу Вышинскому продлили арест до 27 января

6 часов назад
Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

6 часов назад
Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

6 часов назад
Создан принципиально новый препарат от гипертонии

Создан принципиально новый препарат от гипертонии

6 часов назад
Крупную партию "пластмассовой" красной икры изъяли в Москве

Крупную партию "пластмассовой" красной икры изъяли в Москве

6 часов назад
Олег Романцев назвал наступаюший год Свиньи спартаковским

Олег Романцев назвал наступаюший год Свиньи спартаковским

7 часов назад
Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

8 часов назад
В Таиланде на депутата Госдумы набросился соотечественник с тесаком

В Таиланде на депутата Госдумы набросился соотечественник с тесаком

8 часов назад
"Ладам" пообещали подорожание с Нового года

"Ладам" пообещали подорожание с Нового года

8 часов назад
Россияне любят военных и не любят депутатов

Россияне любят военных и не любят депутатов

9 часов назад
"Яндекс" перестал находить сайт Telegram

"Яндекс" перестал находить сайт Telegram

9 часов назад
За все время существования МЧС спасло 2 миллиона жизней

За все время существования МЧС спасло 2 миллиона жизней

9 часов назад
Вести.net: в "Яндекс.Музыке" появился раздел "Немузыка"

Вести.net: в "Яндекс.Музыке" появился раздел "Немузыка"

10 часов назад
Умер русский голос звезд Голливуда

Умер русский голос звезд Голливуда

11 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

25.12.2018 15:59