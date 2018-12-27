Эксперт: новые антироссийские санкции вредят экономике Украины

Новые санкции Киева против Москвы носят символический характер и вредят экономическому потенциалу Украины.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность в эфире телеканала Newsone проинформировал бывший заместитель руководителя правления Национального банка Украины, финансист Александр Савченко.

По его мнению, введенные Украиной новые санкции против российских компаний и физических лиц являются символическими.

Финансист считает, что "это выстрел себе не в ногу, а в палец", подчеркнув, что по его данным российский экспорт в Украину увеличится на 25%, тогда как украинский экспорт упадет на 7-8%.

По мнению Савченко, такие санкции вредят потенциалу Украины и поддерживают экономику России.