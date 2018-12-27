В Норвегии бесследно пропали несколько десятков работ Мунка

Не менее 47 картин, 34 из которых принадлежат кисти экспрессиониста Эдварда Мунка (1863-1944) бесследно исчезли из собрания Стенерсена в центре Осло.

Как передает ТАСС, об этом сообщала норвежская газета Dagbladet, сообщив, что отсутствие такого количества полотен обнаружилось при расследовании ранее пропавших 26 работ кисти Мунка.

Среди них "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р.", "Тиргартен-Берлин" и "Оге Кристиан Гирлёфф".

Директор музея Стейн Улаф Хенриксен не смог толком объяснить, почему пропажа работ известного норвежского художника не была зарегистрирована ранее. Правнучка брата Эдварда Мунка Элизабет Мунк-Эриксен заявила, что считает случившееся "возмутительным" событием.

Проводит ли полиция расследование по поводу случившегося — не сообщается.

Музей Стенерсена находится в центре Осло. Он был основан в 1994 году, хотя первая коллекция полотен была подарена музею еще в 1936 году Рольфом Стенерсеном — норвежским бизнесменом и коллекционером. Именно он покупал картины своего хорошего друга — Эдварда Мунка, которыми сейчас так гордится музей.