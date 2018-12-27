Песков: неожиданностей с новогодним обращением Путина не будет

Интригующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что никаких неожиданностей от традиционного новогоднего обращения главы российского государства Владимира Путина ожидать не стоит. Оно будет выдержано в традиционном формате.

Обычно обращение российского президента записывается в Кремле или рядом с ним. С 2000 года семь лет Владимир Путин записывал новогодние выступления на Ивановской площади Кремля, напоминает ТАСС. Фоном для них становился портик 14-го корпуса Московского Кремля и Спасская башня.

Президент России Дмитрий Медведев с 2008 по 2011 годы записывал новогоднюю речь на Патриаршем мосту. 31 декабря 2012 года Владимир Путин обратился к телезрителям на фоне Троицкой башни и Кремлевского дворца съездов.

Впервые съемка новогоднего обращения Путина на галерее храма Христа Спасителя с видом на Московский Кремль велась в 2014 году. А с 2015 года записи президентского обращения на Новый год Путина вновь проходила в Кремле.

Самым уникальным стал 2013 год. Тогда в эфир вышло сразу два новогодних поздравления президента. На Дальний Восток пошла запись, сделанная заранее в Москва. А вся остальная Россия увидела выступление главы государства, которое он сделал, прилетев в Хабаровск 31 декабря, чтобы поддержать пострадавших от наводнения. Впервые за 13 лет президент обращался к стране не на улице, а из здания городского Дворца культуры.