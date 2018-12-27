Путин пришел в Большой на "Щелкунчика" и назвал главные события 2018 года

На балет "Щелкунчик" в Большой театр пришел президент России Владимир Путин. В Большом театре прошла торжественная встреча Нового года. Путин после спектакля поздравил солистов, руководство и труппу театра с Новым годом.

Вместе с Путиным в театр приехали премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс". В центральной ложе на спектакле с ними были Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Кремлевской администрации Антон Вайно с супругой, вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.

В антракте между действиями балета в фойе театра состоялся фуршет. Владимир Путин назвал на торжественном приеме в Большом театре главные события уходящего года. К ним он отнес введение в строй Крымского моста и чемпионат мира по футболу в России, который прошел блестяще.

"Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи", — подчеркнул глава государства.

Балет "Щелкунчик" стал символом Нового года и Рождества. Путин поблагодарил Большой театр за возможность провести традиционную предновогоднюю встречу на балете и в необычном формате.