Академия Циолковского собирается бороться с клоунами и диванными экспертами

Общественная организация "Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского" планирует разработать собственный "кодекс этики". Этот документ призван бороться с очередным "обострением клоунов из дивизии космических диванных экспертов", как написал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов"https://t.co/HevOytN3Oo — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2018 г.

Академики РАКЦ решили ограничить несогласованные выступления своих членов и назвали недопустимыми некомпетентные высказывания в СМИ.

Помимо прочего, члены академии обсудили подписанное в середине декабря соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом". Оно направлено на укрепление сотрудничества с госкорпорацией, изучение вопросов фундаментальной науки, связанных с развитием космонавтики.