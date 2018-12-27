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27 декабря 201822:46

Академия Циолковского собирается бороться с клоунами и диванными экспертами

Сергей Савостьянов/ТАСС

Общественная организация "Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского" планирует разработать собственный "кодекс этики". Этот документ призван бороться с очередным "обострением клоунов из дивизии космических диванных экспертов", как написал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Академики РАКЦ решили ограничить несогласованные выступления своих членов и назвали недопустимыми некомпетентные высказывания в СМИ.

Помимо прочего, члены академии обсудили подписанное в середине декабря соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом". Оно направлено на укрепление сотрудничества с госкорпорацией, изучение вопросов фундаментальной науки, связанных с развитием космонавтики.

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