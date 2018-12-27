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27 декабря 201822:22

Баскетболисты "Химок" проиграли в матче Евролиги

Александр Щербак/ТАСС

Баскетболисты "Химок" провели домашний матч 16 тура Евролиги с испанской "Басконией" Гости одержали победу с результатом 85:77.

Весь матч "Химки" находились в положении догоняющих. Проиграв в первой четверти 19:27, химчане во втором и третьем периоде смогли сократить отставание 17:16 и 22:14 и выйти вперед. Перед четвертой четвертью хозяева вели с разницей в очко 59:58. Но в четвертом игровом отрезке испанский клуб был сильнее 28:19 и выиграли матч с разницей в 8 очков.

"Химки", для которых это поражение стало 11 в группе, вновь играли без травмированного лидера Алексея Шведа. Самым результативном в составе российского клуба стал Микки Джордан, набравший 19 очков.

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