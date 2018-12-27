В Страсбурге оцеплен вокзал из-за сообщения о бомбе

В Страсбурге полиция оцепила железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе.

Через 15 минут после сообщения началась эвакуация людей, передает ТАСС.

В здании идут поисковые работы. Движение поездов парализовано. Кроме того, в центре города приостановлено движение трамваев.

Полиция призывает не поддаваться панике.