Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание гражданки России

Консульский отдел посольства РФ в Финляндии подтвердил задержание гражданки России на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

Задержание произошло еще 15 декабря, о чем финские власти своевременно оповестили российскую сторону. Пограничная служба Финляндии в аэропорту города Вантаа задержала гражданку России Тэраду Мира, 1988 года рождения. До 2017 года девушку звали Оксана Вовк. Она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию, передает ТАСС.

17 декабря консульский сотрудник посетил Тэраду в тюрьме Вантаа. Она сообщила, что американские власти обвиняют ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег в период проживания в США с 2013 по 2016 год.

Финские власти в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, после изучения которых Министерство юстиции Финляндии примет решение о депортации российской гражданки в США или ее свободе. Девушка свою вину отрицает.

Дипломаты уточнили, что Тэраде назначен бесплатный адвокат. Она может звонить родственникам и в посольство. Условия содержания соответствуют общеевропейским нормам, есть возможность получения медицинской помощи в лечебных учреждениях Финляндии общего пользования.