Немецкие биатлонисты Лессер и Хинц пропустят" Рождественскую гонку"

В субботу в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная "Рождественская гонка" – последний старт биатлонистов в уходящем году. Стало известно об изменении в составе участников.

За два дня до гонки произошли замены в составе хозяев – сборных Германии. Не смогут принять участия Эрик Лессер и Ванесса Хинц. У Эрика проблемы со спиной, а у Ванессы респираторное заболевание. Из заменят Бенедикт Долль и Франциска Пройс. Долль выступит в паре с Дениз Херрманн, Пройс побежит вместе с Симоном Шеммпом.

Нынешняя "Рождественская гонка" станет последней в карьере трех выдающихся биатлонистов. Решили завершить карьеру норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, Дарья Домрачева из Белоруссии и многолетний лидер сборной России Антон Шипулин.