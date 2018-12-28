В Москве представили мюзикл на льду "Аленький цветочек"

В Москве прошла премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек". Главную роль — Настеньки — исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Ледовое представление, мюзикл, невероятно сложные хореографические номера и спортивные элементы достойные высших судейских баллов — любые из этих эпитетов подойдут. Сказка, написанная более полутора века назад Сергеем Аксаковым, ожила на льду. В столице состоялась мировая премьера грандиозного шоу "Аленький цветочек".

По льду на огромной скорости с завязанными глазами. Эти крутые виражи в зале одновременно вызывают и восторг, и волнение. Татьяна Навка, вслепую рассекающая лед, не просто исполнительница главной женской роли, младшей дочери купца, Настеньки. Она же автор идеи и продюсер этого восхищающего своими масштабами представления.

Эта ледяная сцена будто и правда, как в сказке, живая. Словно по волшебству здесь появляются движущиеся декорации, тронный зал, трактир, дом купца, замок чудовища, а с потолка распускаются чудесные цветы.

В шоу задействованы десятки титулованных спортсменов -пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, олимпийские чемпионы Виктор Петренко, Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных; cемикратный чемпион Италии Ондржей Готарек и призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов. Объем этой работы невозможно не оценить.

Дмитрий Песков шутит, что пришлось сбежать с работы, чтобы успеть на премьеру и поддержать супругу.

Текст и музыкальные партии озвучены голосами звезд российской эстрады. Это самостоятельные музыкальные произведения.

Шоу готовилось более девяти месяцев, весь процесс лежал на плечах режиссера-постановщика Алексея Сеченова.

В зале полный аншлаг, свободных мест — нет.

"Аленький цветочек" будет идти еще 12 дней. Окунуться в новогоднюю сказку можно до 8 января включительно.