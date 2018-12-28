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28 декабря 201801:27 Павел Брыкин

"Крабовый король" Кан сбежал из России сразу после выхода "Расследования Эдуарда Петрова"

В Сахалинской области масштабная спецоперация. Силовики проводят обыски у ближайшего окружения авторитетного бизнесмена Олега Кана. Сам "крабовый король" поспешил сбежать на частном самолете.

Информация о том, что "крабовый король" России Олег Кан покинул страну сразу после выхода в эфир "Расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2", появилась в понедельник, 24 декабря. В распоряжении "Дежурной части" оказалось видео с камер наблюдения аэропорта Южно-Сахалинска.

На этих кадрах человек, очень похожий на Олега Кана, в сопровождении охранников проходит досмотр перед вылетом. По некоторым данным, "крабовый король" России вылетел в Японию на личном самолете.

Мы можем показать фотографии персонального воздушного судна авторитетного миллиардера. Раньше Олег Кан передвигался вместе с обычными пассажирами, затем купил вертолет, и вот теперь обзавелся собственным самолетом.

В 2010 году Кан уже был в аналогичной ситуации, когда стал обвиняемым в деле об организации убийства своего конкурента — Валерия Пхиденко. Предпринимателя застрелили в 2010 году во Владивостоке. Тогда Олег Кан улетел из России и был объявлен в международный розыск.

Однако, несмотря на собранные доказательства, расследование приостановили, и Кан вернулся на Сахалин.

На этот раз бизнесмен не стал дожидаться повестки на допрос к следователю и спешно покинул страну. Это не спасло от уголовного преследования его близких родственников и друзей.

Как стало известно, сразу после выхода фильма "Крабовая ловушка-2" появилось уголовное дело о контрабанде камчатского краба. По данным следствия, компании, которыми через подставных людей управляет господин Кан, в течение многих лет незаконно переправляли через границу тысячи тонн морских деликатесов. Стоимость товара при этом занижалась в разы.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Сахалинской области, получены сведения о том, что с начала двухтысячных годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которые занимаются контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба. При этом используются документы, содержащие недостоверные сведения о товарах. Контракты на поставку водных биологических ресурсов заключались, в том числе, между сахалинской компаний "Монерон" и фирмой, зарегистрированной в Панаме. Стоимость крабовой продукции по данным сделкам была занижена, чтобы существенно сократить таможенные платежи в бюджет Российской Федерации. Возбужденное уголовное дело расследуется следственным подразделением Управления ФСБ России по Сахалинской области", — говорит пресс-секретарь УФСБ России по Сахалинской области Анастасия Ермолова.

В рамках уголовного дела о контрабанде на Сахалине провели масштабные обыски. Силовики приехали сразу на несколько адресов компаний Олега Кана. В нашем распоряжении оказались кадры обысков в элитном поселке "Зима". Он расположен на окраине Южно-Сахалинска в окружении нетронутого леса и сопок. Здесь живут самые состоятельные и влиятельные люди острова.

Среди них — "крабовый король" Олег Кан и его правая рука — депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Он успел скрыться от силовиков до начала следственных действий. Поэтому отвечать на вопросы представителей правоохранительных органов пришлось его супруге — Наталье Пашовой. Она уверена, что супруг не имеет отношения к преступлениям, в которых обвинили Олега Кана. В доме депутата Пашова оперативники нашли множество фотографий с Олегом Каном. Судя по этим снимкам, авторитетный миллиардер и семья депутата давно дружат.

Особняк народного избранника обставлен дорогой мебелью и огромными плазменными телевизорами. На стенах барельефы птиц. Над бежевым кожаным диваном — картина с изображением Владивостока. В центре гостиной — подарок от партнеров по крабовому бизнесу: позолоченные шахматы со вставками из малахита. Рядом массажное кресло. На кухне мебель из ротанга, винный шкаф и большой плазменный телевизор. Хрустальные люстры на потолках, в прихожей — клетка для собаки. На второй этаж ведет витая лестница из натурального дерева с хромированными периллами.

На соседней улице находится особняк самого Олега Кана. Охранники отказались открывать двери следственно-оперативной группе. Поэтому спецназу пришлось штурмовать высокий кирпичный забор.

Как только спецназ попал на территорию особняка Олега Кана, его охранники подняли руки. Так они встречали силовиков. Штурмовать сам коттедж не пришлось. Двери открыла молодая женщина по имени Татьяна. Она оказалась гражданской супругой бизнесмена.

Участок Олега Кана. Рядом с домом припаркован дорогой японский внедорожник с красивым номером 001 и буквенным кодом "КАН". На большой территории за высоким забором расположена беседка с мангалами, просторная баня и небольшая отапливаемая будка для охраны.

После обыска особняка Кана-старшего сотрудники правоохранительных органов отправились в элитную квартиру Кана-младшего.

Сын "крабового короля" — Александр — сам открыл двери спецназу, но отказался подписывать документы о проведении обыска. В квартире Александра Кана сразу обнаружили боевое оружие. Этот пистолет оформлен на его отца. Оружие ему, якобы, подарил президент Киргизии. Так ли это на самом деле, будут выяснять сахалинские силовики.

А это здание в центре Южно-Сахалинска называется "Три семерки". Когда-то здесь был ночной клуб с таким названием. Сейчас тут расположены многочисленные фирмы крабового короля. В нашем распоряжении эксклюзивные съемки офисных помещений.

На каждом из четырех этажей огромное количество рабочих мест. А на специальной доске черным маркером отмечены промысловые суда-краболовы. Судя по этим данным, большинство из них сейчас на промысле в Охотском море, добывают валютный товар камчатского краба.

На полках множество документов. Среди них договоры, судовые журналы, списки экипажей. Что касается таможенных платежей, то их, на первый взгляд, не видно. Оперативники будут изучать компьютеры и документы в этом здании несколько дней. В рамках уголовного дела о контрабанде камчатского краба из России в Японию через панамские фирмы-прокладки придется проверить сотни договоров о поставках морского деликатеса за границу.

Вот так разворачивались сегодня события в Южно-Сахалинске. Пока в материалах уголовного дела речь идет о неустановленных лицах. Хотя по серии обысков сегодня утром понятно, о ком может идти речь. Мы продолжим следить за развитием событий вокруг крабовой империи на Сахалине.

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