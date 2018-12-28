Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных. Наша команда с результатом 4:0 победила сверстников из Дании.

Первая шайба была заброшена на 7 минуте капитаном сборной России Виталием Кравцовым. Наша команда реализовала численное преимущество. Этот гол стал единственным в первой 20-минутке.

Во втором периоде в воротах датчан побывало две шайбы, но засчитана была только одна. Гол Ивана Муранова был отменен. Александр Романов за две минуты до перерыва сумел нанести точный бросок по воротам датчан.

Успех сборной России развил на 54 минуте Павел Шэн. За три минуты до завершения третьего периода сборная Дании пошла ва-банк, сняв вратаря, и была наказана точным броском Ивана Морозова по пустым воротам.

В итоге победа российской молодежки 4:0. Следующий матч сборная России проведет 29 декабря с командой Чехии.