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Взрывы в Бостоне 1 час назад
Адвокаты Царнаева, приговоренного к смертной казни, подали апелляцию
Апелляционный суд Первого округа в Бостоне опубликовал документы, свидетельствующие о том, что адвокаты Джохара Царнаева, приговоренного к смертной казни за подготовку и осуществление теракта в Бостоне, подали апелляцию.
Адвокаты осужденного просят апелляционный суд отменить приговор нижестоящей инстанции, так как решение судьи не переносить слушания по данному делу из Бостона в другой город, как того требовали адвокаты, лишило их подзащитного права на справедливый процесс.
По мнению адвокатов Царнаева, члены бостонского жюри присяжных не могли быть объективны, так речь шла об их городе, передает ТАСС.
Сейчас 25-летний Царнаев содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена, потому что ранее его адвокаты заявляли о своем намерении обжаловать решение суда.
15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва, жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Организаторами взрыва полиция назвала Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен. Через два года Джохара Царнаева признали виновным и приговорили к смертной казни.
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