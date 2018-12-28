Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 декабря 201806:28

НХЛ. Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию"

livesport.ru

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Сыграно шесть встреч. Очень напряженным выдался матч между "Тампа-Бэй Лайтнингз" и "Филадельфия Флайерз". "Лайтнингз" добились победы в овертайме 6:5.

Очередной блестящий матч провел нападающий "Тампы" Никита Кучеров, принявший участие в четырёх голевых атаках из ести. Одну шайбу Никита забросил сам и ещё в трех случаях ассистировал партнерам. Теперь на счету российского нападающего 17 голов и 44 точных передачи. В третьем периоде "летчики" проигрывали 2:5, но сумели отыграться. Причем пятую (а всего десятую в чемпионате) шайбу забросил Иван Проворов. Основное время завершилось вничью 5:5, но в самом начале дополнительного – а именно на 18 секунде Алекс Килторн забросил в ворота "Филадельфии" победную шайбу. Вратарь Андрей Василевский отбил 28 бросков из 33.

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 3:1 обыграл "Каролину Харрикенз" 3:1. Одна из шайб в ворота гостей была заброшена после передачи Александра Овечкина. Порадовал своих болельщиков "Питсбург Пингвинз", выигравший дома у "Детройт Ред Уингз" 5:2. На счету Евгения Малкина голевой пас. "Коламбус Блю Джекетс" в дополнительное время выиграл в гостях у "Нью-Йорк Рейнджерс" 4:3. Победная шайба была заброшена с участием Артемия Панарина. У проигравших также результативным пасом отметился Владислав Наместников. "Нью-Джерси Дэвилз" на выезде победил "Бостон Брюинз" 5:2. "Сент-Луис Блюз" на своей площадке разобрался с "Баффало Сэйбрз" 4:1.

Сейчас

03:29

Адвокаты Царнаева, приговоренного к смертной казни, подали апелляцию

02:43

Нерождественская история: гайтонского Санту обвиняют в убийстве своих детей

01:55

Полиция Страсбурга не нашла на вокзале бомбу

23:57

Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание гражданки России

23:27

В Страсбурге оцеплен вокзал из-за сообщения о бомбе

22:36

Путин пришел в Большой на "Щелкунчика" и назвал главные события 2018 года

20:12

Десятки человек пострадали при ограблении в Вене

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Крабовый король" Кан сбежал из России сразу после выхода "Расследования Эдуарда Петрова"

"Крабовый король" Кан сбежал из России сразу после выхода "Расследования Эдуарда Петрова"

5 часов назад
Анатолий Карпов подверг критике регламент чемпионата мира по быстрым шахматам

Анатолий Карпов подверг критике регламент чемпионата мира по быстрым шахматам

5 часов назад
Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание гражданки России

Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание гражданки России

6 часов назад
Путин частично декриминализировал статью о возбуждении ненависти

Путин частично декриминализировал статью о возбуждении ненависти

6 часов назад
Авангард мировой науки. На что способен новейший гиперзвуковой комплекс

Авангард мировой науки. На что способен новейший гиперзвуковой комплекс

8 часов назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Не хочу быть следующим! Украинские нацисты угрожают расправой очередному журналисту

Не хочу быть следующим! Украинские нацисты угрожают расправой очередному журналисту

10 часов назад
"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

12 часов назад
Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

Плач и стоны: в столкновении поезда и маршрутки под Питером пострадали пять человек

14 часов назад
Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

14 часов назад
Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

Водитель иномарки не пропустил детский реанимобиль, выезжавший из столичной клиники

12 часов назад
Путин пришел в Большой на "Щелкунчика" и назвал главные события 2018 года

Путин пришел в Большой на "Щелкунчика" и назвал главные события 2018 года

7 часов назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

4 часа назад
В Москве представили мюзикл на льду "Аленький цветочек"

В Москве представили мюзикл на льду "Аленький цветочек"

5 часов назад
Вести в 23:00. Эфир от 27 декабря 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 27 декабря 2018 года

6 часов назад
55
Выборы на Украине стартуют с 31 декабря

Выборы на Украине стартуют с 31 декабря

10 часов назад
На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

На "Красное & Белое" могли завести уголовное дело

14 часов назад
Татьяна Навка рассказала о сокровенном

Татьяна Навка рассказала о сокровенном

15 часов назад
Журналисты запутались в женах Марата Башарова

Журналисты запутались в женах Марата Башарова

14 часов назад
Сирийские террористы опять обстреливают мирных граждан

Сирийские террористы опять обстреливают мирных граждан

8 часов назад
На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

10 часов назад
"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

17 часов назад
Трамп впервые оказался на войне и не на шутку испугался

Трамп впервые оказался на войне и не на шутку испугался

9 часов назад
Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

Лолита: "Для меня Крым — это по-прежнему Украина"

16 часов назад
"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

16 часов назад
Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

20 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Академия Циолковского собирается бороться с клоунами и диванными экспертами

Академия Циолковского собирается бороться с клоунами и диванными экспертами

7 часов назад
В Вене ищут налетчиков, ограбивших монахов

В Вене ищут налетчиков, ограбивших монахов

7 часов назад
Баскетболисты "Химок" проиграли в матче Евролиги

Баскетболисты "Химок" проиграли в матче Евролиги

8 часов назад
Песков: неожиданностей с новогодним обращением Путина не будет

Песков: неожиданностей с новогодним обращением Путина не будет

8 часов назад
В ДНР надеются на обмен пленными в 2019 году

В ДНР надеются на обмен пленными в 2019 году

8 часов назад
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на президентскую компанию сотни миллионов долларов

Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на президентскую компанию сотни миллионов долларов

8 часов назад
"Интер" проведет два матча без зрителей

"Интер" проведет два матча без зрителей

9 часов назад
В Норвегии бесследно пропали несколько десятков работ Мунка

В Норвегии бесследно пропали несколько десятков работ Мунка

9 часов назад
Футболист "Баварии" угодил в аварию

Футболист "Баварии" угодил в аварию

9 часов назад
Эксперт: новые антироссийские санкции вредят экономике Украины

Эксперт: новые антироссийские санкции вредят экономике Украины

9 часов назад
Матвиенко: РФ не боится санкций и принимает свои меры

Матвиенко: РФ не боится санкций и принимает свои меры

10 часов назад
В Театр Олега Табакова вернется "Матросская Тишина"

В Театр Олега Табакова вернется "Матросская Тишина"

10 часов назад
Instagram никогда не будет прежним: листать придется горизонтально

Instagram никогда не будет прежним: листать придется горизонтально

11 часов назад
Теннисист Хачанов обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

Теннисист Хачанов обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби

11 часов назад
Subaru может привезти в Россию большой кроссовер Ascent

Subaru может привезти в Россию большой кроссовер Ascent

11 часов назад
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ

Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ

11 часов назад
Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

12 часов назад
Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

12 часов назад
Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка

12 часов назад
Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

14 часов назад
Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

Басурин поблагодарил телеканал "Россия 1" за объективное освещение событий в Донбассе

14 часов назад
Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

Беспокойное кладбище: в окрестностях Днепра на могилы упала высоковольтная вышка

14 часов назад
Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

15 часов назад
Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

Топ-10 шуток коня Юлия в фильмах о трех богатырях

15 часов назад
Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

Снежные бабы и поросята: москвичи соревнуются в конкурсе снеговиков

15 часов назад
Создан принципиально новый препарат от гипертонии

Создан принципиально новый препарат от гипертонии

15 часов назад