НХЛ. Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Сыграно шесть встреч. Очень напряженным выдался матч между "Тампа-Бэй Лайтнингз" и "Филадельфия Флайерз". "Лайтнингз" добились победы в овертайме 6:5.

Очередной блестящий матч провел нападающий "Тампы" Никита Кучеров, принявший участие в четырёх голевых атаках из ести. Одну шайбу Никита забросил сам и ещё в трех случаях ассистировал партнерам. Теперь на счету российского нападающего 17 голов и 44 точных передачи. В третьем периоде "летчики" проигрывали 2:5, но сумели отыграться. Причем пятую (а всего десятую в чемпионате) шайбу забросил Иван Проворов. Основное время завершилось вничью 5:5, но в самом начале дополнительного – а именно на 18 секунде Алекс Килторн забросил в ворота "Филадельфии" победную шайбу. Вратарь Андрей Василевский отбил 28 бросков из 33.

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 3:1 обыграл "Каролину Харрикенз" 3:1. Одна из шайб в ворота гостей была заброшена после передачи Александра Овечкина. Порадовал своих болельщиков "Питсбург Пингвинз", выигравший дома у "Детройт Ред Уингз" 5:2. На счету Евгения Малкина голевой пас. "Коламбус Блю Джекетс" в дополнительное время выиграл в гостях у "Нью-Йорк Рейнджерс" 4:3. Победная шайба была заброшена с участием Артемия Панарина. У проигравших также результативным пасом отметился Владислав Наместников. "Нью-Джерси Дэвилз" на выезде победил "Бостон Брюинз" 5:2. "Сент-Луис Блюз" на своей площадке разобрался с "Баффало Сэйбрз" 4:1.