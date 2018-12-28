Президент России отменил национальный роуминг. Ранее изменения в закон о связи обсудила Госдума и одобрил Совет Федерации. Документ вступит в силу с июня, передает "Россия 24".

По закону, оператор связи обязан установить единые условия оказания услуг абоненту, независимо от того, где он находится: на территории своего региона или за его пределами. Кроме того, документ определяет порядок оплаты звонков за рубеж. Абонент должен оплачивать соединение.

Закон опубликован на информационном портале правовой информации.