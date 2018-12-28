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28 декабря 201806:44

Сборная Канады с трудом выиграла у швейцарской молодежки

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На проходящем в Канаде чемпионате мира среди молодежных команд вторую победу одержали хозяева. Канады со счетом 3:2 взяли верх над командой Швейцарии.

После разгрома датчан со счетом 14:0, канадцы столкнулись с отчаянным сопротивлением сборной Швейцарии. Первая шайба в ворота швейцарцев была заброшена на исходе первой минуты. Но развить успех не удалось. Более того в начале второго периода Филипп Курашев, сын известного советского хоккеиста Константина Курашева, сравнял счет.

Канадцы, не дожидаясь второго перерыва, забросили две шайбы и на третий период вышли при счете 3:1. Но Курашев снова отличился и поставил выигрыш "кленовых листьев" под сомнение. С большим трудом молодые канадцы сохранили победный счет.

Сборная Канады выиграла обе встречи и с шестью очками лидирует в группе А. У сборной России 3 очка. Чехи, обыгравшие швейцарцев в дополнительное время, имеют 2 очка. Одно очко у команды Швейцарии. Датчане обе встречи проиграли.

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