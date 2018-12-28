На Сахалине свирепствует мощный циклон, метель и шквалистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Отменены внутренние авиарейсы, не ходят междугородные автобусы, до конца года закрыта паромная переправа с материком, передает "Россия 24".

Водителей просят не выезжать на дорогу без необходимости. Пешеходам тоже грозит опасность. Так, в городе Поронайске обломком автобусной остановки, которую сорвал ветер, убило мужчину. Следователи проводят проверку.

В ряде населенных пунктов нарушено электроснабжение. Света ждут примерно 15 тысяч человек, ремонтные бригады работают в экстремальных условиях.