Конгресс США не стал голосовать по вопросам шатдауна

Американский Конгресс изменил свои планы и не стал голосовать по вопросу шатдауна. Так что часть федеральных учреждений США останется без финансирования как минимум до 2 января.

На этот день назначили новое заседание, на котором могут рассмотреть бюджетный вопрос, передает "Россия 24".

В Белом доме возложили ответственность на демократов, которые не хотят одобрить выделение денег на строительство стены у границы с Мексикой.