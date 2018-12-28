Из-за штормового предупреждения во Владивостоке отмененено воздушное сообщение

Штормовое предупреждение действует на Камчатке. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Не летают самолеты из Владивостока и обратно.

На побережье высокие волны. В ряде районов есть опасность схода лавин, передает "Россия 24". Специалисты просят воздержаться от поездок в горы как минимум до 30 декабря.