Из-за угрозы цунами на Яве закрыты все курорты

Власти Индонезии на время закрыли все пляжные курорты в провинции Бантен на острове Ява. Спасатели продолжают искать погибших после удара цунами, а коммунальные службы восстанавливают разрушенную инфраструктуру.

Кроме того, в Зондском проливе все еще высока вероятность новых бедствий из-за активности вулкана Кракатау, передает "Россия 24".

Накануне авиакомпаниям пришлось менять маршруты в районе огненной горы, установили пятикилометровую зону отчуждения.

Мощное цунами обрушилось на Индонезию на прошлой неделе. Погибли более четырехсот человек, и полторы тысячи пострадали.