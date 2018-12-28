Наливайченко: Украина только МВФ должна больше 14 миллиардов долларов

Украина скоро может возглавить список стран-должников. Так говорят в Верховной Раде. Как заявил бывший глава службы безопасности Валентин Наливайченко, который сейчас работает в парламенте, долг Незалежной уже перевалил за 14 миллиардов долларов. И это только по кредитам МВФ, передает "Россия 24".

Наливайченко с недоумением отмечает, что при этом и президент, и премьер Украины продолжают хвастаться программой сотрудничества с Фондом.