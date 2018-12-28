Завершено строительство заграждения на границе Украины и Крыма

В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ рассказали, что на севере Крыма в районе Перекопского перешейка закончены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы.

Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию, передает РИА Новости.

В управлении рассказали, инженерные сооружения состоят из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, различными системами телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизионной аппаратурой для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.

В погрануправлении пояснили, что аналогичные системы охраны границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах России.