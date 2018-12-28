Путин защитил животных законом
Закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подписал президент России Владимир Путин. Закон был принят 19 декабря 2017 года депутатами Думы, а затем одобрен Советом Федерации.
Закон направлен на защиту животных, укрепление нравственности и соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и интересов граждан при обращении с животными, подчеркивает "Интерфакс". Закон регламентирует требования по содержанию животных, защищает животных от жестокого обращения, устанавливает условия, обеспечивающие защиту людей от причинения вреда их жизни и здоровью зверями. Также запрещается жестокое обращение с животными и его пропаганда.
Новый закон установил требования по содержанию домашних питомцев, использованию служебных животных, а также правила участия животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Также закон регламентировать работу приютов для животных, требования к содержанию в них животных, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы питомцев.
Среди описанных в законе правовых ситуаций и выгул питомцев. В частности, выгул собак. Собаки должны гулять в специально отведенных местах, определяет закон. Запрещено свободное и неконтролируемое передвижение животных при пересечении проезжей части дорог, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на спортивных и детских площадках.
Еще одно новшество: владельцы животных должны обеспечить уборку за своими питомцами экстременты. Органы местного самоуправления вправе определять места, где выгул животных запрещен.
Кроме того, диких животных держать в квартирах категорически запрещается, как и в частных домах, домовладениях и на садовых участках. Дикие животные, содержащиеся или используемые с нарушениями закона, конфискуются. Также запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на содержание животных в барах и ресторанах. И под запрет, в соответствие с новым законом, попадают так называемые контактные зоопарки, где животных можно было взять на руки, потискать и погладить.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ракета "Союз 2.1а" вывела на орбиту российские "Канопусы-В"
- Центробанк аннулировал лицензии ведущих российских Forex-дилеров
- На Украине расширили санкции против российских бизнесменов и политиков
- "Красное&Белое": контрафакта на складах не обнаружено
- Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку
Самое читаемое
-
Незаконная охота: губернатор убил спящего медведя
- В Амурской области нашли инопланетянина. Видео
- Марат Башаров сломал нос очередной супруге
- Мать, расчленившую болгаркой сына-алкоголика, не стали сажать в тюрьму
- Умер актер Матвеев, причина смерти не называется
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- "ГАЗели Next" с подушками и ESP выйдут в 2019 году
- "Ладам" пообещали подорожание с Нового года
- Ответственность за езду без прав серьезно ужесточат
- В Москве штраф за неоплаченную парковку вырос вдвое
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Главы регионов встали в очередь к ёлкам
- Путин дал наставление губернаторам
- Куда пойти на Новый год
- Кратово незаконно лишили части леса
- Чего испугался Дональд Трамп
Вести-Москва
-
Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка
- В Жуковский на испытания привезли фюзеляж нового самолета Ил-112
- Фасад разваливается, лифта и вентиляции нет: в Люберцах людям сдали недоделанную новостройку
- Столичный дворик превратился в стихийную парковку
- Деды Морозы взяли штурмом Морозовскую больницу
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний