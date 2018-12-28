Шахматы. Пятеро россиян в числе лидеров чемпионата мира по рапиду

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам. Первыми за столы сели участники турнира по рапиду и накануне завершился второй игровой день турнира. Лидируют пять представителей России и двое шахматистов из Китая.

Регламент состязаний таков, что в три дня участники играют 15 партий по швейцарской системе. И после 10 туров лидируют россияне Ян Непомнящий, Максим Матлаков, Даниил Дубов, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев, набравшие по 7,5 очков. Столько же баллов у китайцев Ван Хао и Юй Янъи.

В чемпионате участвуют чемпион мира по классической игре норвежец Магнус Карлсен и наш Сергей Карякин, который два года назад уступил норвежскому гроссмейстеру в матче на первенство мира. Карлсен имеет 7 очков, Карякин – 6,5. Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря.