Две передачи Голдобина помогли "Ванкуверу" обыграть "Эдмонтон"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Ванкувер Кэнакс" на чужом льду одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей российский нападающий Николай Голдобин сделал две результативные передачи. Голкипер "лавин" Семен Варламов остался на скамейке запасных.

В других матчах игрового дня "Лос-Анджелес Кингз" дома обыграл "Аризону Койотиз" — 2:1, а "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду победил "Анахайм" — 4:2.