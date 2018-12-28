Чемпионат мира по волейболу-2022 обойдется казне в 666 млн рублей

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое гарантирует финансирование проведения чемпионата мира по волейболу в нашей стране в 2022 году. Министерству спорта выделено на это соревнование 666,3 млн рублей.

"Выделить Минспорту в 2018 году из резервного фонда Правительства РФ ассигнования в размере 666,3 млн рублей на предоставление субсидии Всероссийской федерации волейбола для перечисления Международной федерации волейбола взноса за право проведения в 2022 году чемпионата мира", – говорится в распоряжении.

В ноябре конгресс FIVB выбрал российскую заявку на проведение первенства мира-2022. В нее предварительно внесены десять городов, в которых могут состояться игры: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород и Ярославль.