В Нижнем Новгороде автобус сбил людей у остановки

В Нижнем Новгороде пассажирский автобус сбил пешеходов. ДТП произошло у автобусной остановки, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу, передает телеканал "Россия 24".

"Мальчик и девочка трех и шести лет доставлены в детскую областную клиническую больницу. Угрозы жизни нет, они не в тяжелом состоянии", — рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС.

В самом автобусе находилось 20 человек, они не пострадали.

Как сообщили в полиции, водитель проигнорировал светофор, пролетел на красный и сбил людей на пешеходном переходе.