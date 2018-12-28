Новый закон защитит журналистов в горячих точках

Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, защищающий журналистов, работающих в районах боевых действий и вооруженных конфликтов, передает ТАСС.

Новый документ обязывает редакцию, отправившую журналиста в горячую точку, выплачивать компенсацию в случае гибели сотрудника или причинения вреда его здоровью.

Под выполнением поручения редакции в особых условиях подразумевается осуществление "профессиональной деятельности на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории проведения контртеррористической операции".

Теперь, по закону, редакции обязаны получать письменное согласие своего сотрудника на выполнение поручения в особых условиях.

Редакции должны обеспечивать и финансировать обучение своих сотрудников (журналистов и иных работников, оказывающих содействие при выполнении поручения редакции в особых условиях) мерам безопасности, обеспечить их средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком "Пресса". Если, сотрудник выезжает за пределы РФ, редакции обязаны оказать ему содействие в получении удостоверения, подтверждающего статус журналиста.

Кроме того, закон предписывает редакции выплачивать единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью или гибели сотрудника. В случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 миллионов рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90%, — в размере не менее 1 миллиона рублей. В иных случаях выплаты должны быть в размере не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты трудоспособности.

Также введена обязанность покрытия расходов на оказание журналисту экстренной медицинской помощи за рубежом и расходы на возвращение в РФ сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно.