"Рубин" заинтересован в аренде или трансфере спартаковца Попова

Новым претендентом на болгарского форварда московского "Спартака" Ивелина Попова стал казанский "Рубин". Ранее сообщалось, что нападающий, скорее всего, покинет столичный клуб и в его аренде или трансфере заинтересованы московского "Динамо" и "Ростов".

При это, по разным сведениям, Попов может покинуть "Спартак" уже в зимнее трансферное окно, расторгнув контракт по согласованию с клубом, либо уйти в аренду до истечения срока соглашения. По информации издания"Бизнес Online", клуб из столицы Татарстана следит за развитием ситуации.

Как известно, в минувшем сезоне "Рубин" подписывал Попова в аренду на весеннюю часть сезона. Из-за довольно высоких запросов игрока по зарплате "Рубин" пока не готов вести речь о выкупе игрока, но снова может арендовать его.

В этом сезоне российской премьер-лиги 31-летний нападающий провел 13 матчей, нор голов не забил. В середине декабря сообщалось, что Попов не поедет на первый зимний сбор "Спартака".